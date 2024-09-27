5 dakika doldur, 200 km yol git: Dünyanın en hızlı şarj olan elektrikli araç bataryası tanıtıldı

Elektrikli araç teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, artık günlük hayatımıza daha da entegre olmalarını sağlıyor.Son dönemde duyurulan en dikkat çekici gelişmelerden biri ise, 5 dakika gibi kısa bir sürede 200 kilometre yol almayı mümkün kılan yeni nesil batarya teknolojisi.Bu gelişme, elektrikli araçların şarj süreleri konusunda yaşanan en büyük endişelerden birini ortadan kaldırarak, içten yanmalı motorlu araçlarla rekabet edebilecek seviyeye taşıyor.General Motors'un Çin'deki ortak girişimi SAIC-GM ve batarya devi CATL tarafından geliştirilen ve Lityum Demir Fosfat (LFP) yapısını temel alan bu batarya, gelecek yıldan itibaren General Motors'un 900 voltluk Ultium platformunda kullanılmaya başlanacak.Bataryada, şarj sürecinin verimliliğini artırmak ve istikrarlı bir performans elde etmek amacıyla özel bir elektrolit kullanıldı.Yeni geliştirilen batarya, Geely'nin önceki rekoru elinde bulunduran Golden Battery’sini (5.5C) geride bırakıyor.Golden Battery, 10.5 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşabiliyor. Ancak SAIC-GM ve CATL'nin geliştirdiği yeni batarya bu süreyi 10 dakikanın altına düşürme potansiyeline sahip.