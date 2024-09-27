10 ilde teröristlere GÜRZ operasyonu! 71 mağara ve sığınak imha edildi

OPERASYON DETAYLARI- Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde;Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan;- 234 Tim,- 3 bin 172 Jandarma personeli ve J-SİHA ile J-ATAK helikopterlerinin desteğiyle; Şırnak, Siirt, Mardin, Van, Hakkari, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Tunceli ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıklarınca “GÜRZ-17” operasyonları gerçekleştirildi.- Şırnak-Merkez, Güçlükonak, Beytüşşebap, Uludere, Eruh, Pervari, Ömerli, Kızıltepe, Çatak, Hakkari-Merkez, Yüksekova, Şemdinli, Dörtyol, Belen, Lice, Ovacık, Hozat, Nazımiye, Karlıova ve Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda ayrıca ;- 22 adet EYP ateşleme düzeneği,- 3 adet güneş paneli,- 4 adet fotokapan aküsü,- 540 metre fitil (EYP yapımında kullanılmak üzere),- 780 metre elektrik kablosu,- 110 kg Amonyum Nitrat- 282 adet tüp,- 4 adet el dürbünü,- 1 adet silah üstü dürbünü,-1 adet Termal silah dürbünü ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.Bölücü Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldıOperasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle