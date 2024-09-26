  • USD: 34,09 - 34,15
  • EURO: 38,14 - 38,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Muğla'da 81 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum ilçesi açıklarında 81 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Ekleme: 26.09.2024 - 13:15 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
Muğla'da 81 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (KB-35, KB-110) bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 54 düzensiz göçmen ile beraberinde 27 çocuk yakalandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Teknedeki 3 kişi de göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

81 düzensiz göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.