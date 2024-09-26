Muğla'da 81 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (KB-35, KB-110) bölgeye hareket etti.Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 54 düzensiz göçmen ile beraberinde 27 çocuk yakalandı.Teknedeki 3 kişi de göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.81 düzensiz göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.