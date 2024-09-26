Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yağışlı havalar geri dönüyor. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre, pazartesi günü itibarı ile batı bölgesinde etkisini göstermeye başlayacak sağanak yağmur tüm yurda yayılacak. Bugün ise sıcaklıkların normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte il il, gün gün yeni hava durumu raporu....Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 15°C, 31°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 18°C, 28°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 14°C, 29°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 17°C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 10°C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR 18°C, 30°CParçalı ve az bulutluMANİSA 17°C, 33°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 14°C, 32°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 19°C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 22°C, 33°CAz bulutlu ve açıkHATAY 18°C, 33°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 12°C, 28°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 11°C, 27°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 12°C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA 12°C, 25°CParçalı ve az bulutluYOZGAT 8°C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 11°C, 28°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 14°C, 29°CParçalı ve az bulutluSİNOP 19°C, 27°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 16°C, 24°CParçalı ve az bulutluBölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA 14°C, 29°CParçalı ve az bulutluARTVİN 12°C, 23°CÖğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak yağışlıSAMSUN 17°C, 26°CParçalı ve az bulutluTRABZON 19°C, 25°CÖğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 5°C, 21°CParçalı ve az bulutluKARS 5°C, 20°CParçalı ve az bulutluMALATYA 12°C, 27°CParçalı ve az bulutluVAN 9°C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 16°C, 31°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 17°C, 32°CParçalı ve az bulutluSİİRT 16°C, 32°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 20°C, 33°CParçalı ve az bulutlu