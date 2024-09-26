Mersin'de tefecilik operasyonu: Bir şüpheli tutuklandı

Anamur ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen bir şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.Polisin çalışmaları kapsamında yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Polisin çalışmasında şüphelinin adresi belirlenerek gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanırken, evinde yapılan aramada 1 adet 300 bin TL'lik çek, 136 bin TL'lik 4 adet senet, 1 adet imzalı boş senet, isim yazılı borç listesi, 2 adet başka şahıslara ait kredi sözleşmesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin TL ele geçirildi.Çalışmalar kapsamında tefecilik suçundan gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.