Kayseri'de kaçak alkol satışı yapan işletmelere operasyon: 8 gözaltı
Polis ekipleri, kaçak alkol satışı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, baskın yapan adreslerde 331 şişe sahte alkol, 80 litre sahte ve kaçak alkol yapımında kullanılan aparatları ele geçirdi.
Kayseri'de kaçakçılara yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.
Son olarak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kaçak alkol satışı yapan şahıslara bir darbe daha vuruldu.
8 KİŞİ GÖZALTINDA
Kentte kaçak alkol satışı yapan şahıslara yönelik teknik takip gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak 8 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
331 ŞİŞE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
İkametlerde yapılan aramalarda 331 şişe sahte alkol, 80 litre sahte ve kaçak alkol yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli emniyete götürüldü.