Kayseri'de kaçak alkol satışı yapan işletmelere operasyon: 8 gözaltı

Kayseri'de kaçakçılara yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.Son olarak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kaçak alkol satışı yapan şahıslara bir darbe daha vuruldu.Kentte kaçak alkol satışı yapan şahıslara yönelik teknik takip gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak 8 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.İkametlerde yapılan aramalarda 331 şişe sahte alkol, 80 litre sahte ve kaçak alkol yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli emniyete götürüldü.