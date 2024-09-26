Hatay'da freni patlayan kamyon 9 aracı ezdi: 5 yaralı

Hatay'da yaşanan feci kazanın görüntüleri yürekleri ağza getirdiDefne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde ilerlediği sırada fren sisteminde arıza yaşanan kum yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeki ve park halindeki toplam 9 araca çarptı.Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan 5 vatandaşta yaralandı.Feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken kazaya ait araçların kağıt gibi ezildiği ana ait görüntü ortaya çıktı.Görüntüde; hafriyat kamyonun park halindeki ve seyir halindeki araçları adeta biçtiği görüldü.Hatay Valiliği, bölgede sıklıkla yaşanan tır ve kamyon kazaları sonrası tonajlı araç trafiğine kapalı cadde ve sokakları araçların kullanmaması için sıkı denetim başlattı.Kazaya iş yerinde yakalanan esnaf Tuncay Demirel, iş yerinin zarar gördüğünü belirterek “Geçtiğimiz Pazar günü yaşanan hafriyat kamyonu kazasında mevcut iş yerimizde babamla birlikte ölümden döndük, neredeyse 2 adımlık kıl payı hareketle kurtulduk.Burada bayağı maddi ve manevi zarara uğradık. İş yerimiz yaklaşık 200 bin TL'lik zarar gördü. Zararımızın firma tarafından karşılanmasını istiyoruz. Bizi Allah korudu, büyük bir faciadan dönüldü.Biz burada büyük bir depremi yaşamış bir halk olarak neredeyse ikinci depremi yaşadık. 9 tane araç pert oldu, kazanın sesi çok kötüydü” dedi.