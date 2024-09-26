Ardahan'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Dünya düzensiz göçle mücadele ediyor.Tüm dünyayının mücadele ettiği düzensiz göç sorunu, özellikle Türkiye'yi etkiliyor.Türkiye'nin yanında da İran, Afganistan'dan gelen göçmenlerle mücadele ederek yeni bir karar aldı.İran, 2025 Mart ayına kadar 2 milyondan fazla göçmeni sınır dışı etmeye hazırlanıyor.İran'dan ayrılan Afganistan uyruklu göçmenler ise bu defa Türkiye'yi geçiş noktası olarak kullanıyor.Bu kapsamda da Ardahan'da 7 kişi yakalandı.Ardahan l Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Göle ilçesinde yol kontrol çalışmasında bir aracı durdurdu.Araçta başka illere götürüldükleri öğrenilen ve yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.