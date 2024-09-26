Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Fed'in faiz indirimi sonrası Çin'in ekonomiyi destekleyeceğiz mesajları altın fiyatlarına rekor kırdırıyor. Altın bugüne rekor seviyelere yakın yerden başladı. Altın yatırımcıları bugün daha fazla yükseliş için Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına odaklanacak.
Fed'in faiz indirimi sonrası Çin'in ekonomiyi destekleyeceğiz mesajları altın fiyatlarına rekor kırdırıyor. Altın bugüne rekor seviyelere yakın yerden başladı. Altın yatırımcıları bugün daha fazla yükseliş için Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına odaklanacak.
Çin yönetimi bu sabah yaptığı açıklamada kamu bankalarına nakit enjekte edeceklerini açıkladı. Çin politbürosu bu sabah "Çin güçlü faiz indirimleri uygulamaya devam edecek." açıklaması yaptı
Gram altın 2,922 TL
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