TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
TCMB Başkanı Fatih Karahan, kanun hükmüne göre TCMB'de milletvekillerini bilgilendiren bir sunum gerçekleştirecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkan Fatih Karahan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 3 Ekim'de sunum yapacağını duyurdu.
Kanun gereği TCMB Başkanı'nın Meclis'te sunum yapması gerekiyor.
Karahan, son olarak 4 Haziran'da TBMM'de komisyona sunum yapmış ve ardından vekillerin sorularını yanıtlamıştı.
Karahan, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışının gerçekleştirileceği hafta, milletvekilleriyle bir araya gelerek son durumu değerlendirecek.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanacak komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.
SUNUM KONULARI
Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.
TCMB FAİZ KARARLARI VE ENFLASYON KONUŞULACAK
Banka'nın faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.
SUNUMUN DAYANAĞI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na 42. maddesi kapsamına göre, Başkan'ın, Banka'nın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında yılda iki kez TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.