TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkan Fatih Karahan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 3 Ekim'de sunum yapacağını duyurdu.Kanun gereği TCMB Başkanı'nın Meclis'te sunum yapması gerekiyor.Karahan, son olarak 4 Haziran'da TBMM'de komisyona sunum yapmış ve ardından vekillerin sorularını yanıtlamıştı.Karahan, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışının gerçekleştirileceği hafta, milletvekilleriyle bir araya gelerek son durumu değerlendirecek.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanacak komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.Banka'nın faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na 42. maddesi kapsamına göre, Başkan'ın, Banka'nın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında yılda iki kez TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.