Merdivenlerde asılı kaldı: Ekipler neye uğradığını şaşırdı!

Olay, Avcılar'da meydana geldi. Yolda ilerleyen sürücü çıkmaz yolda olduğunu fark edince, manevra yaparak dönüş yapmaya çalıştı.İki bina arasındaki boşluğu yol zanneden sürücü, direksiyonu kırınca otomobil merdivenlerde asılı kaldı.Otomobili son anda durdurarak merdivenlerden kaymasını önlemeye çalışan sürücü, araçta mahsur kaldı.Otomobilin merdivenlerde asılı kaldığını görenler, aracı kurtarmaya çalıştı; ancak sonuç alınamadı. Sürücü aracın kaymaması için frene basarak, çevredekilerin de yönlendirmesiyle direksiyonu kontrol etmeye çalıştı.Merdivenlerde askılı kalan otomobilin kurtarılamayacağı anlaşılınca, olay yerine çekici çağırıldı. Halat yardımıyla yukarı çekilen otomobil ve içindeki sürücü kurtarıldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.'ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR ANCAK ÇIKARAMADILAR'Kazaya tanık olan Hümeyra Doğan, 'Kapıda komşularımla kahve içiyorduk. Birden sürücü çıkmaz sokağa doğru geldi. Sonra geri giderken merdivenlerin olduğu bölümü yol zannetti. Otomobil 4 basamak kaydı. Hemen müdahale ettik, Burasını yol zannetmiş. Komşular geldi, çıkarmaya çalıştılar ancak çıkaramadılar. Araç sürekli aşağı kayıyordu. Taş ve tahtalarla müdahale ederek kaymayı durdurdular, adamı çıkardılar. Çekiciye haber verdik. Çekici gelip kurtardı sürücüyü. İlk defa böyle birşey oldu' dedi.'DAHA DA KÖTÜSÜ OLABİLİRDİ'Çevre sakinlerinden Hamit Osmanoğlu ise yola levha konulması gerektiğini belirterek, 'İnsanlar burayı tam olarak bilmiyor.Bazen trafik sıkışık olduğunda insanlar burayı kullanıyor ve büyük problem ortaya çıkıyor. Bunun düzeltilmesi yetkililer tarafından ricamızdır. Çocuklarım görmüş, 'Merdivenden inmek isteyen bir araç var onun videosunu sana atacağız' dedi.Görünce haliyle çok üzüldüm. Malına zarar gelmiş daha da kötüsü olabilirdi cana da zarar gelebilirdi.Diyeceğim tek şey; buraya bir levhanın konulması' diye konuştu.