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Beyaz Gazete
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Kırşehir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Kente yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalanarak, geri gönderme merkezine gönderildi.

Ekleme: 25.09.2024 - 14:28 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:29 / Editör: Ozge Selin
Kırşehir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
Düzensiz göçle mücadele devam ediyor...

Kırşehir'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

15 GÖÇMEN YAKALANDI
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 15 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı.
Gözaltına alınan organizatörlerden H.U.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken C.K., M.K. ve Ö.T.G. tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise geri gönderme merkezine gönderildi.

Kırşehir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı