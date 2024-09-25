Kırşehir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçle mücadele devam ediyor...Kırşehir'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 15 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı.Gözaltına alınan organizatörlerden H.U.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken C.K., M.K. ve Ö.T.G. tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise geri gönderme merkezine gönderildi.