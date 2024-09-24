İşçi temsilcilerinden CHP'ye sert tepki! 'SODEM-SEN derhal kapatılmalı!'

İYİ Parti eski Düzce Belediye Meclis Üyesi ve Belediye İş Sendikası Eski Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Kefeli, CHP'li belediyelerin, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'ni (SODEM) kapatarak yerine kurduğu, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın (SODEM-SEN) kesinlikle kapatılması gerektiğini belirtmişti.İYİ Parti eski Düzce Belediye Meclis Üyesi ve Belediye İş Sendikası Eski Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Kefelive Belediye İş Sendikası eski Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çelenk'in de aralarında bulunduğu işçi temsilcileri, yaptıkları basın açıklamasıyla CHP'ye sert tepki gösterdi.Yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:Değerli Kamuoyu,CHP gibi emeğin ve ezilenlerin sesi olduğunu iddia eden sosyal demokrat bir parti, patron sendikası kurduğunu söyleyemez. Ayrıca partiler, yasal olarak sendikalarla organik bağ kuramaz. Ancak CHP'li belediyeler için 2019 yılında kurulan Sosyal Demokrat İşverenler Sendikası (SODEM SEN), o gün partinin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Seyit Torun tarafından duyurulmuştu. Genel Başkan Sayın Özgür Özel de son yapılan CHP Belediye Başkanları Eşgüdüm Konseyi toplantısında SODEM SEN'i, aslında bu toplantılar için kurduk diyerek partinin sendika ile olan organik bağını ifade etmişti.Bu durum karşısında ortaya çıkan sorular şunlardır:1. Ben işveren sendikası kurdum diyen, dünyada başka bir sosyal demokrat parti var mı?2. Kendi belediye başkanlarına eşgüdüm toplantısı yapmak için işveren sendikası kurup, belediyelerinden aidat alınmasına vesile olan dünyada başka bir siyasi parti var mı?3. Kurduğu işveren sendikasına, her yıl her bir şirket işçisi için brüt bir asgari ücret yevmiyesi ve kadrolu işçilerin sayısına bakılmaksızın aidat ödettiren dünyada başka bir siyasi parti var mı?4. Kuruluş aşamasında belediyelerde toplu iş sözleşmesi yapmayacağı söylenen bu işveren sendikasının genel sekreteri kim ki, sözleşmelerde belediye başkanları ile işçileri ve işçi sendikalarını karşı karşıya getirmeye çalışıyor?Bu soruları artırabiliriz. Karar tabii ki parti kurullarının, ancak CHP bu kadar olumsuzluğu içinde barındıran ve kendi belediyeleri için kurduğunu söylediği Sosyal Demokrat İşveren Sendikasını, yani işçilere ve emekçilere karşı kurduğu patron sendikasını kesinlikle derhal kapatmalıdır.'