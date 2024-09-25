İnşaatta feci kaza... Vincin altında kalan işçi öldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Narlıtepe Mahallesi'nde yapımı devam eden özel bir konut inşaatında kullanılan vinç devrildi. Bu sırada inşaatta çalışan Furkan Bozkurt (20) vincin altında kaldı. Kazayı gören diğer işçiler durumu 112 Acil Yardım hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede vincin altında kalan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.