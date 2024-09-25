Bakan Güler Bakü'den Şırnak'a geçti

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Bakü’de gerçekleştirilen Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na (ADEX 2024) katılan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabah erken saatlerde Bakü’den ayrılarak Şırnak’a geçti.İlk olarak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına giden Bakan Yaşar Güler, terörle mücadelede önemli görevler yürüten tümende inceleme ve denetlemelerde bulundu.' denildi.