Bodrum'da pilatesin tek adresi Ore Fizyoterapi ve Pilates! Fizyoterapist Büşra S. Öztürk kimdir?

Fizyoterapist Büşra S. Öztürk Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresince aldığı temel bilginin yanı sıra İstanbul,Almanya ve Gaziantep'teki ; devlet hastaneleri, özel hastaneler, fizik tedavi rehabilitasyon merkezleri, tıp merkezleri , özel eğitim merkezleri, sağlıklı yaşam merkezleri, klinikler gibi birçok alanda gönüllü ve resmi stajlar yapmış aynı zamanda birçok ulusal ve uluslararası seminerler, kongreler ve eğitimlere katılmıştır.Lisans eğitiminin ardından çalışma hayatı boyunca edindiği tecrübeler ve sertifikalar ile 2024 yılı mart ayında Bodrum'da açtığı Ore Fizyoterapi & Pilates merkezinde eğitimlerini tamamladığı manuel terapi, reformer pilates, hamile pilatesi, hamak yoga ve lefödem alanları üzerine yoğunlaşsa da mesleki yetkinliği ile çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik tüm fizyoterapi hizmetleri ve egzersizleri konusunda yüz yüze ve online olarak danışan kabul etmektedir.Seanslarında kişilerin hastalıklarına ve şikayetlerine göre özel bir program belirleyip reformer pilates egzersizleri, mat pilates egzersizleri ve fizyoterapi egzersizlerini, gerekli durumlarda ise fizyoterapinin manuel yöntemlerini bütüncül şekilde kullanmaktadır. Bu sayede kişiler hem tedavi olup hem de hastalık psikolojisine girmeden keyifli bir seans geçirebilmektedir.