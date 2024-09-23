Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 4 tutuklama

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cizre, İdil ve Güçlükonak ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si yurtdışı yasağı ve imza karşılığı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklanarak Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz gönderildi.