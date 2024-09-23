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Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 4 tutuklama

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Ekleme: 23.09.2024 - 11:54 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 4 tutuklama
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cizre, İdil ve Güçlükonak ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si yurtdışı yasağı ve imza karşılığı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklanarak Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz gönderildi.