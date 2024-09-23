FETÖ’ye 7 ilde mahrem operasyonu: 6 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya merkezli Balıkesir, Bursa, Bitlis, Ankara, Adıyaman ve Hakkari'de yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.