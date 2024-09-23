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FETÖ’ye 7 ilde mahrem operasyonu: 6 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 23.09.2024 - 10:51 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
FETÖ’ye 7 ilde mahrem operasyonu: 6 gözaltı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya merkezli Balıkesir, Bursa, Bitlis, Ankara, Adıyaman ve Hakkari'de yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

FETÖ’ye 7 ilde mahrem operasyonu: 6 gözaltı