Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan isimler arasında Hafize Gaye Erkan da yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Zirvesi için gittiği ABD'nin New York şehrinde Türkevi'ni de ziyaret etti. Türkevi'nin önünde Erdoğan'ı karşılayanlar arasında, Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79’uncu Genel Kurulu’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD’ye gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile beraber Türkevi'ni de ziyaret etti.Türkevi'nin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük bir kalabalık karşıladı.Erdoğan'ı karşılayanlar arasında eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da yer alması dikkatlerden kaçmadı.Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan şubat ayının başında görevinden istifa etmişti.Yerine ise yardımcısı Fatih Karahan atanmıştı.