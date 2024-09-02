Zonguldak'ta yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyonla çarpıştı

Bartın'dan Trabzon'a seyahat eden yolcu otobüsü, Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde tomruk yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var.

Bartın'dan hareket eden yolcu otobüsü, Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinin Kayadibi mevkiinde karşı yönden gelen tomruk yüklü kamyona çarptı.Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Araçların kullanılamaz hale geldiği kazada kamyondaki tomruklar da yola saçıldı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar, araçlardan çıkarılarak hastanelere götürüldü.