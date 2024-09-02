Şırnak'ta öldürülen paramotorlu teröristlerin kimlikleri tespit edildi

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Şırnak'ın Uludere ilçesinde paramotorla hareket halindeki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Teröristlerin eylem hazırlığında olduğu bilgisi edinilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımla teröristlerin kimlik bilgilerinin belirlendiğini duyurdu.Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu 4 teröristin kimlikleri tespit edildi.KIRMIZI kategoride yer alan Serhat Patnos (K) Veysel Sevinç, GRİ kategoride yer alan Hebat (K) Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu tespit edildi.Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin; 13 Güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 Güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 eyleme katıldıkları tespit edildi.