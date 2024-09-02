Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Ankara ve Şam arasında toplantı planlıyoruz

Türkiye, dış politikada açtığı yeni dönemde Suriye ile ilişkileri de normalleştiriyor.Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'dan gelen karşılıklı mesajlar iki ülke arasında ilk sinyalleri verdi.Bu kapsamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımlarıyla ilgili konuştu.Russia Today'e (RT) röportaj veren Lavrov; Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın yakın gelecekte Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüşmek üzere bir toplantı daha yapmayı planladıklarını belirtti.Lavrov, 'Geçen yıl hem savunma hem de dışişleri bakanlıkları ve özel kurumların katılımıyla toplantılar düzenlemek için büyük çaba sarf ettik. Bu toplantıları Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yol açabilecek koşulları görüşmek için kullandık. Bu toplantılara Suriye, Türkiye, Rusya ve İran'dan temsilciler katıldı.' dedi.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır olduğunu da söyledi.Lavrov, 'Türkler buna hazır ama henüz belirli parametreler üzerinde anlaşmaya varılmadı. Mültecilerin geri dönüşü, Türk birliklerinin varlığını gereksiz kılacak terör tehdidini bastırmak için gerekli önlemler hakkında konuşuyoruz. Tüm bunlar üzerinde çalışılıyor.' ifadelerini kullandıSon olarak Lavrov'un, 'Suriye hükümetine göre Ankara ile ilişkilerin normalleşmesi için Türk askerlerinin Suriye'den nihai olarak çekilme sürecine ilişkin net bir karar alınması gerekiyor' sözleri de dikkati çekti.