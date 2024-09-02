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Niğde'de acı olay! Baba ve 4 yaşındaki kızının cansız bedenleri bulundu

Niğde'nin Bor ilçesinde baraj gölünde Ümit Atabey (40) ile 4 yaşındaki kızı Fatma Hüma’nın cansız bedenleri bulundu.

Ekleme: 2.09.2024 - 14:14 Güncelleme: 2.09.2024 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
Niğde'de acı olay! Baba ve 4 yaşındaki kızının cansız bedenleri bulundu
Bor ilçesi Bahçeli beldesinde sabah saatlerinde bir çoban, baraj gölünde su yüzeyinde hareketsiz 2 kişiyi görünce durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Gelen ekipler, hayatını kaybettiklerini belirlediği 2 kişinin Ümit Atabey ile kızı Fatma Hüma olduğunu tespit etti. Baba ve kızının çıkarılması için bölgeye Aksaray’dan sevk edilen AFAD Arama Kurtarma Bot ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.