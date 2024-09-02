MSB: Harp Okulu mezunlarına tahkikat açıldı iddiaları doğru değil

Sosyal medyada Harp Okulu öğrencilerine sosyal medya paylaşımları yüzünden tahkikat başlatıldığı iddiaları vardı.Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) bu iddialara yalanlama geldi.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır.Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.