MSB: Harp Okulu mezunlarına tahkikat açıldı iddiaları doğru değil
MSB, sosyal medyada dolaşan Harp Okulu mezunlarının sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat başlatıldığı iddialarını yalanladı.
Sosyal medyada Harp Okulu öğrencilerine sosyal medya paylaşımları yüzünden tahkikat başlatıldığı iddiaları vardı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) bu iddialara yalanlama geldi.
'İDDİALAR DOĞRU DEĞİL'
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır.
Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.