Motosiklet tutkusu sonu oldu: Ehliyetini 7 ay önce alan Muhammed Okan Gezer hayatını kaybetti!

Feci kaza, gece saatlerinde Veysel Karani Mahallesi çevre yolunda meydana geldi.Muhammed Okan Gezer yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü Gezer yola savruldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gezer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Muhammed Okan Gezer'in cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Muhammed Okan Gezer'in ehliyetini 7 ay önce aldığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.