Filipinler’de tropikal fırtına: 11 ölü

Filipinler’in başkent Manila’nın güneyindeki Bicol bölgesinde dün etkili olmaya başlayan tropikal fırtına "Yagi", birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu. Manila genelinde okullar ve devlet daireleri tatil edilirken, etkilenen bölgelerdeki feribot seferleri askıya alındı, 29 iç hat uçuşu iptal edildi.Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, başkent yakınlarındaki Antipolo şehrinde meydana gelen heyelan sonucu biri hamile bir kadın olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kentteki üç farklı bölgede derelerin taşması sonucu 4 kişinin boğularak hayatını kaybettiği ifade edilirken, cadde ve sokakların sular altında kaldığı Naga kentinde de bir kişinin elektrik çarpması ve bir kız çocuğunun boğulma sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Dün ise Cebu kentinde meydana gelen iki heyelanda 2 kişi öldü ve 5 evde hasar meydana geldi.Tropikal fırtınanın ülkenin kuzeyine doğru ilerlediğini açıklayan meteoroloji uzmanları, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.