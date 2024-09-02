Eyüp'te feci kaza! Beton mikseri devrildi

İstanbul'da Eyüpsultan Kemerburgaz Yolu Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında ilginç bir kaza meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Ali Çam idaresindeki beton mikseri seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.Kaza sonucu yaralı olduğu belirtilen Ali Çam, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.