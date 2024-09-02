Dışişleri Bakanlığı: Milli Meclis seçimlerinin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da yapılan Milli Meclis seçimlerine dair açıklama yayımladı.Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Dün gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlerinin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyoruz. Söz konusu parlamento seçimlerinin, işgalden kurtarılan topraklar dahil, Azerbaycan'ın tamamında gerçekleştirilmiş olması tarihi bir önem taşımaktadır. Azerbaycan halkının iradesini ortaya koyduğu seçimlerin, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağına inanıyoruz"