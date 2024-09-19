Temel kazısında insan kemikleriyle dolu oda bulundu! Jandarma ekipleri harekete geçti

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yeni ev yapmak için temel kazısı yapıldığı sırada oda tipi mezar bulundu.İlçeye bağlı kırsal Şatırhöyük Mahallesi'nde yıkılan evinin yerine yeniden ev yapmak isteyen bir vatandaşın iş makinesiyle temel kazısı yaptığı sırada yerin 2 metre altında tarihi oda tipi mezar bulundu.Mezarın bulunmasının ardından hemen kazı çalışmasına ara veren vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.4 odalı mezar içerisinde 3 insana ait iskelet ve kemikler bulunduİhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazı alanında geniş güvenlik önlemleri alırken bölgeye gelen müze müdürlüğü ekipleri ise mezarda inceleme yaptı.Yapılan incelemeler sonucu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezarın 1 metre 70 santimetre yüksekliğinde, 2 metre 40 santimetre ve 2 metre 70 santimetre genişliğinde 4 odadan oluştuğu tespit edildi. Mezar içerisinde yapılan incelemelerde ise 3 insana ait iskelet ve kemikler bulundu.Koruma altına alınan mezar ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.