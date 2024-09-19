İzmir'de bir otomobilden 5,5 kilo kokain çıktı

Ekiplerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, İzmir'e İstanbul'dan otomobile gizlenerek uyuşturucu getirileceği öğrenildi.Bu kapsamda ekipler otomobili takibe aldı.Otomobilin 17 Eylül'de Kemalpaşa ilçesinde durduğu tespit edildi.Özel eğitimli narkotik köpeği Erez ile otomobilde arama yapıldı.Erez'in tepki verdiği çantadan 5 kilo 537 gram kokain ele geçirilirken, çalışmalar kapsamında O.B. ve Y.T. gözaltına alındı.