Aydın'da 28 kaçak göçmen yakalandı
Didim ilçesi açıklarında tespit edilen yelkenli teknedeki 28 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.
Düzensiz göçle mücadele sürüyor...
Aydın'dan İtalya'ya kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.
28 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları (KB-117, KB-4) tarafından İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurulurken, içerisindeki 28 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
2 GÖÇMEN KAÇAKÇISI HAKKINDA ADLİ İŞLEMLER SÜRÜYOR
Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, 2 göçmen kaçakçısı hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.