İzmir'de terör operasyonu: 6 gözaltı
Silahlı terör örgütlerine üye olduğu ve sosyal medyada örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri terör yapılanmalarına göz açtırmıyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüte üye olduğu ve örgütün sosyal medyadan propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
6 KİŞİ YAKALANDI
Bunun üzerine, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirdi.