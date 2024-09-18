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Beyaz Gazete
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İzmir'de terör operasyonu: 6 gözaltı

Silahlı terör örgütlerine üye olduğu ve sosyal medyada örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Ekleme: 18.09.2024 - 09:29 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de terör operasyonu: 6 gözaltı
Güvenlik güçleri terör yapılanmalarına göz açtırmıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüte üye olduğu ve örgütün sosyal medyadan propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

6 KİŞİ YAKALANDI

Bunun üzerine, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirdi.