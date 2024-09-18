Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü

İsrail'in siber saldırısı sonucu Lübnan'da Hizbullah'ın da iletişim için kullandığı çağrı cihazlarında patlamalar meydana gelmiş ve 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 binden fazla kişi de yaralanmıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde saldırıya ilişkin üzüntülerini dile getirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.