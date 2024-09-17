Samsun'da kaçak içki baskını: 1 ton etil alkol ele geçirildi

Yılbaşı yaklaşırken artan kaçak içki üretimine yönelik güvenlik güçlerinin denetim ve operasyonları aralıksız devam ediyor.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.Yapılan takip ve operasyon sonucunda, 1 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı.Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.