Narin'in mezarı başına Türk bayrağı dikildi

Türkiye, küçük Narin'e ağlıyor.Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümündeki sır perdesinin aralanması için soruşturma devam ediyor.Tüm ülkenin katil ve katillerin ortaya çıkartılmasını beklediği olayda 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Tavşantepe Mahallesi'nde defnedildi.Küçük Narin'in mezarına, kent merkezi ve çevre illerden ziyaretler sürüyor.Diyarbakır Valiliği, mezar çevresinde düzenlemeler yapıp mezarlığa parke taşı döşedi. Çalışmalarda Narin’in mezarı, mermerle kaplandı.Gelen ziyaretçiler de mezarı çiçeklerle süsledi. Mezarlıkta çalışmalar sürerken, Narin'in başucuna Türk bayrağı dikilmesi için alan da hazırlanmıştı.Mezardaki işlemlerin bitmesiyle birlikte akşam saatlerinde hazırlanan bölüme Türk bayrağı yerleştirildi.Narin, yaşadığı bu kan donduran ölümle Tüm ülkeye mal olan bir isim olarak tarihe geçerken baba Arif Güran da gözaltından serbest kaldıktan sonra bu konuyu dile getirmişti.Güran, "İnanıyorum adalet yerini bulacak. Türk halkı benim kızıma sahip çıkmıştır Allah onlardan razı olsun. Adalet katili ortaya çıkartacak." demişti.