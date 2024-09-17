İzmir'de iş yerinde uyuşturucu ticareti operasyonu

Bornova ilçesinde bir iş yerinde uyuşturucu ticaretinin yapıldığı yönünde ihbarın gelmesi sonrası ekipler düğmeye bastı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde bilgi sonrası operasyon başlattı.



Bir süre yapılan takip sonrası savcılık talimatıyla harekete geçildi.



İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI



Ekipler, çalışma kapsamında iş yerine operasyon düzenledi.



Adreste yapılan aramada, uyuşturucu nitelikli 10 bin 542 hap, 1 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ve 24 mermi ele geçirildi.



Olayla ilgili iş yeri sahibi O.A., gözaltına alındı.



