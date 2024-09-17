Hız yarışı faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Batman'da Yeni Güney Çevreyolu'nda yarış yapan iki otomobilin karıştığı kazada otomobil ile plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir başka araç, yarış halindeyken kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri ortadan ikiye bölündü. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, kazada yaralanan 4 kişiyi kentteki hastanelere sevk etti.Yaralılardan Muhammed Furkan Ergü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.