Gazze'de çocuk felci aşı kampanyasında ilk tur tamamlandı

Çocuk felci vakalarındaki artış sonrası yapılan aşılama çalışmalarına ilişkin konuşan UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “Gazze'den nadir görülen olumlu bir hikaye.' ifadesinde bulundu.Lazzarini, açıklamalarında ikinci doz uygulamalarına ilişkin de konuştu.Aşılamaya ilişkin konuşan Lazzari, şu sözleri sarf etti:Gazze'den nadir görülen olumlu bir hikaye: Çocuk felci aşılama kampanyasının 1. turu başarıyla sona erdi. UNRWA ve ortakları yüz binlerce çocuğu aşılayarak aşılama kapsamını yüzde 90'a ulaştırmıştır.Çatışmanın tarafları, gerekli olan farklı 'insani duraklamalara' büyük ölçüde saygı göstererek, siyasi irade olduğunda yardımın kesintiye uğramadan sağlanabileceğini göstermiştir.Bir sonraki görevimiz çocuklara Eylül sonunda ikinci dozu sağlamaktır. Kampanyayı güvenli bir şekilde yürütmek için yeni duraklamalara ihtiyaç duyulacak olsa da, Gazze'deki insanların nerede olurlarsa olsunlar acilen ihtiyaç duydukları şey ateşkestir.Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta, Gazze'de ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurması sonrası, DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM'nin Filistin Ajansının (UNWRA) iş birliğiyle, Gazze'de 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.Ayrıca, cumartesi günü açıklamada bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kampanyanın ilk aşamasında 560 binden fazla çocuğun aşılandığını duyurmuştu.