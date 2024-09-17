Fırın içinde silah servis etmişler: İstanbul'da suç örgütlerine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde kentin çeşitli noktalarında iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili operasyon başlattı.Ekipler, suç örgütlerine silah satışı yapanları tespit etmek ve silah sevkiyatının önüne geçmek için yaptıkları çalışmalarda önce şüphelilerin izine ulaştı. Bir süre şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, silahların davul fırın içinde taşındığını ardından da satıldığını belirledi.Bağcılar, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece ve Zeytinburnu'nda çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 227 silah ve 227 şarjör ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin 10'u işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 9'u tutuklandı 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.3 şüphelinin ise, bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.