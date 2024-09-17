Balıkesir’de dehşet anları: Çay bahçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı!
Kan donduran olay Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşandı. Özel bir hastanenin yakınındaki çay bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar…
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesindeki özel bir hastane yakınında bulunan çay bahçesinde oturan ve daha önce aralarında husumet olan Hüseyin A.'ya, F.E. tabanca ile 10 el ateş etti.
Saldırıda Hüseyin A., sağ kol ve bacak ile göğüs bölgesinden yaralandı.
Silahlı saldırı sırasında seken mermiler, çay bahçesinde oturan Mustafa Ç., Resmiye H., Ayşe C., Şevval A. ve Safiye K.'ye isabet etti.
Saldırıda yaralanan 6 kişi olay yerinin yakınındaki hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
F. M.'nin yakalanması amacıyla Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Silahlı saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaralılardan Hüseyin A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Saldırıda Hüseyin A., sağ kol ve bacak ile göğüs bölgesinden yaralandı.
Silahlı saldırı sırasında seken mermiler, çay bahçesinde oturan Mustafa Ç., Resmiye H., Ayşe C., Şevval A. ve Safiye K.'ye isabet etti.
Saldırıda yaralanan 6 kişi olay yerinin yakınındaki hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
F. M.'nin yakalanması amacıyla Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Silahlı saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaralılardan Hüseyin A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.