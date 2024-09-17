Aydın'da 8 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahısları engellemeye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.O.B. (20) isimli şüpheli şahıs tarafından Van iline gönderilmek üzere bir seyahat firmasına ait otobüse sahte zeytinyağlarını otobüs şoförü H.Ç. ile birlikte yükledikleri esnada ve C.K. (31) isimli şüpheli şahıs tarafından da İstanbul, İzmir, Samsun, İstanbul, Karaman, Çorum, Konya, Afyon, Antalya, Hatay ve Bursa illerine gönderilmek üzere kargo aracına sahte zeytinyağlarını yüklediği esnada suçüstü yakalandı.Efeler ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Sultanhisar ve Aydın İl Tarım Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri ile müşterek yapılan araç kontrollerinde, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 840 bin TL olan 424 koli içerisinde toplam 8 ton 340 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafında şüphelilere toplam 1 milyon 598 bin 600 TL tutarında vergi cezası uygulandı.