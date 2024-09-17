AK Parti Sözcüsü Çelik, Adnan Menderes ve arkadaşlarını andı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı andı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"Darbeciler tarafından idam edilen dönemin başbakanı merhum Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı şehadetlerinin 63. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Türkiye'de milli iradeyi gasbetmeye dönük olarak dış kaynaklı projeler olduğu net bir şekilde görülen tüm müdahaleleri lanetliyoruz."