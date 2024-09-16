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Beyaz Gazete
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TIR ile servis minibüsü çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Adana Ceyhan'da tır ile servis minibüsü birbirine girdi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekleme: 16.09.2024 - 09:35 Güncelleme: 16.09.2024 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
TIR ile servis minibüsü çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı varAdana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 01 ALJ 044 plakalı tır ile 31 C 7065 plakalı servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı.

TIR ile servis minibüsü çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TIR ile servis minibüsü çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var