Rize’de kamyonet uçuruma düştü: 1 can kaybı

Acı kaza bugün öğle saatlerinde Çamlıhemşin ilçesin bağlı Mollaveyis köyünde meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Emrullah Tüylüoğlu (68) kontrolündeki kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağaçlara takılarak dereye düşmekten kurtulan aracın karıştığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 112 Acil Sağlık Ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Tüylüoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, cansız bedeni ekipler tarafından düştüğü yerden güçlükle çıkartıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.