O bölge trafiğe kapatıldı! Glikol yüklü tanker devrildi...

Sakarya Anadolu Otoyolu'nda sabah saatlerinde yaşanan kazada, İstanbul istikametine giden yabancı plakalı etilen glikol yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi.Yolun iki tarafı da kazadan dolayı kapanırken, trafikte yoğunluk yaşandı.Kaza sebebiyle yolun Ankara istikametinin bir şeridi, İstanbul istikametinin ise tamamı trafiğe kapanırken İstanbul istikameti, yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, devrilen tankeri kaldırmak için çalışma başlatıldı.Yaklaşık yarım saat süren çalışma ile tanker kaza yerinden kaldırılırken, trafik normale döndü.Öte yandan, polisin kaza ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.