Narin Güran cinayeti sonrası ismini değiştirdi: Nevzat olan adını bakın ne yaptı!

Diyarbakır'da kaybolduktan 21 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 21 Ağustos'ta Kur'an kursu dönüşü kaybolan küçük kızın cenazesine Eğertutmaz Deresi'nde ulaşıldı.Korkunç cinayetle ilgili aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran tutuklanırken itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın anlattıkları ise Türkiye'yi sarstı.Nevzat Bahtiyar, Narin Güran'ın cesedini Salim Güran'dan teslim aldığını ve 200 bin TL karşılığında sakladığını anlattı.Manisa Turgutlu'da yaşayan Nevzat Temel ise Narin Güran cinayeti sonrası hayatını değiştirecek bir hamleye imza attı. Narin'in cesedini gömen Nevzat Bahtiyar ile aynı adı taşımak istemeyen Nevzat Temel, ismini değiştirmek için avukatıyla birlikte soluğu Turgutlu Adliyesi'nde aldı.Adını değiştirmek için verdiği dilekçenin ardından gazetecilere açıklama yapan Nevzat Temel, 'Olayı televizyonlardan izliyoruz. Bu beni çok etkiledi ve böyle bir katil zihniyetli bir şahıs ile aynı ismi taşımak istemediğim için böyle bir karar aldım.Yeni ismimi Barış olarak değiştirmek istedim. Tüm dünyaya inşallah barış gelsin mutluluk gelsin' dedi.