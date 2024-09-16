İstanbul Sultangazi Meydanı'nda el yapımı bomba ele geçirildi

Sultangazi Meydanı'nda bir poşette kablo gören hurdacının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheli paketin içinde el yapımı bomba ele geçirdi. Etkisiz hale getirilen bomba, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

İstanbul'da şüpheli paket, paniğe sebep oldu.Sultangazi'de hurda toplayan bir hurdacı, meydanda bulunan çöp poşetlerini karıştırdığı sırada olağandışı bir manzarayla karşılaştı.Hurdacı, topladığı poşetlerin birinin içerisinde kablolar olduğunu gördü.Durumdan şüphelenen hurdacı, Sultangazi Meydanı'nda polis ekiplerine durumu bildirdi.Polis ekipleri ihbarı yapan şahsı ifadesini almak üzere karakola götürürken, paketin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı.Bölgeye olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Sultangazi Meydanı'nda titizlikle incelenen paketten el yapımı bomba çıktı.Etkisiz hale getirilen bomba, incelenmek üzere emniyete götürüldü.