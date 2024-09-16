İstanbul Maltepe'deki asayiş denetimlerinde 13 kişi yakalandı

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınevler, Fındıklı, Gülsuyu, Gülensu ve Zümrütevler mahallelerinde huzur denetimi gerçekleştirdi.Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 49 ekipten oluşan 105 polisin görev aldığı denetimde, 2 bin 142 otomobil, bin 124 motosiklet kontrol edildi. Ayrıca 11 bin 286 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Denetimlerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 55.63 gram uyuşturucu ele geçirildi.Aranması bulunan 13 kişi, 36 yoklama kaçağı ve 1 faili firari hükümlü yakalandı. Ayrıca 9 kişiye 'çevreye rahatsızlık verme' suçundan 8 bin 793 lira para cezası uygulandı.