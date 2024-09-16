İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor

Mega kent İstanbul'da haftanın ilk gününde etkili olan yağışlar sebebiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğunlukta, trafik ağır seyrediyor.İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 itibariyle yoğunluk gözlemleniyor.Yoğunluk haritasına göre trafiğin yüzde 70'in üzerine çıktığı belirlendi.Ayrıca, İBB trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.