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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor

Mega kent İstanbul'da haftanın ilk iş ve okul gününde, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı.

Ekleme: 16.09.2024 - 09:15 Güncelleme: 16.09.2024 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyorMega kent İstanbul'da haftanın ilk gününde etkili olan yağışlar sebebiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğunlukta, trafik ağır seyrediyor.

TRAFİK YÜZDE 70'İN ÜZERİNE ÇIKTI

İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 itibariyle yoğunluk gözlemleniyor.

Yoğunluk haritasına göre trafiğin yüzde 70'in üzerine çıktığı belirlendi.

Ayrıca, İBB trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor