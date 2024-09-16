Hatay'da depremzede balıkçılar yeni sezondan umutlu

Av yasağının sona erdiği Hatay’ın İskenderun ilçesinde yeni sezon, düzenlenen programla açıldı.Mehteran takımının sahne aldığı programda vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.Asrın felaketinin yaralarının üretilerek sarıldığı Hatay’da afetzede balıkçılar da yeni sezondan umutlu.44 yıldır balıkçılık yapan 60 yaşındaki Hayrullah Esmer, yeni sezondan umutlu olacaklarını belirterek, "Hayırlısıyla inşallah bismillah diyeceğiz. Bakacağız artık kısmet neyse o gelecek, rastgele derler buna biliyorsunuz.Bu yaz yağmurlu ve fırtınalı geçti muhtemelen bu balığı çoğaltır diye düşünüyoruz, dolayısıyla iyi bir sezon bekliyoruz." diye konuştu.