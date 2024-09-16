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Beyaz Gazete
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Hatay'da depremzede balıkçılar yeni sezondan umutlu

Deprem bölgesi Hatay'da balıkçılar, av yasağının sona ermesinin ardından törenle 'vira bismillah' diyerek Akdeniz'e açıldı.

Ekleme: 16.09.2024 - 15:43 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da depremzede balıkçılar yeni sezondan umutlu
Av yasağının sona erdiği Hatay’ın İskenderun ilçesinde yeni sezon, düzenlenen programla açıldı.

Mehteran takımının sahne aldığı programda vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.

Asrın felaketinin yaralarının üretilerek sarıldığı Hatay’da afetzede balıkçılar da yeni sezondan umutlu.

Hatay'da depremzede balıkçılar yeni sezondan umutlu

"İYİ BİR SEZON BEKLİYORUZ"

44 yıldır balıkçılık yapan 60 yaşındaki Hayrullah Esmer, yeni sezondan umutlu olacaklarını belirterek, "Hayırlısıyla inşallah bismillah diyeceğiz. Bakacağız artık kısmet neyse o gelecek, rastgele derler buna biliyorsunuz.

Bu yaz yağmurlu ve fırtınalı geçti muhtemelen bu balığı çoğaltır diye düşünüyoruz, dolayısıyla iyi bir sezon bekliyoruz." diye konuştu.